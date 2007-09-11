Цушко вызывает Луценко на дуэль

Кандидат в народные депутаты от Социалистической партии, министр внутренних дел Василий ЦУШКО предлагает лидеру блока «Наша Украина – Народная самооборона”, экс-главе МВД Юрию ЛУЦЕНКО прийти на теледебаты с ним и ответить на пакет вопросов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, в частности, В.ЦУШКО надеется получить от Ю.ЛУЦЕНКО ответ на вопрос “относительно создания коррупционных схем в системе МВД, дать пояснение отдельным документам, а также судьбе 1,62 миллиардов гривен, которые исчезли во время его пребывания в министерской должности”.

"После того как господин ЛУЦЕНКО сможет ответить на все щепетильные для него вопросы, я готов дискутировать на тему антикоррупционных инициатив”, - сказал В.ЦУШКО. Хотя, по его словам, “само предложение создания Национального антикоррупционного бюро больше похоже на создание революционных судов-"троек", которые не имеют ничего общего с демократией”.

“Хочу обратить внимание Юрия ЛУЦЕНКО на то, что именно Антикоррупционные бюро – самые известные фигуранты политических и коррупционных скандалов в Польше и Латвии", - заявил В.ЦУШКО.

По его мнению, антикоррупционная программа НУ-НС еще раз демонстрирует, что «цель этой политической силы не борьба с коррупцией, а именно создание благоприятных условий для ее функционирования в Украине”.

"Ни один из лидеров НУ-НС не проголосует в сессионном зале ни за увеличение сроков лишения свободы за коррупционные преступления, ни за обязательность проживания по адресу регистрации", - сказал он.

По мнению В.ЦУШКО, “наибольшей угрозой национальной безопасности является создание псевдо-антикорупционного законодательства, которое навязывается сегодня НУ-НС и Секретариатом Президента”. По его убеждению, такие инициативы фактически будут легализовать коррупцию в государстве и вводят в заблуждение народ Украины.