Витренко знает, когда нужно поднимать народ

Лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО считает ошибочным намерение вынести на всеукраинский референдум вопрос относительно статуса русского языка как второго государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в Севастополе в интервью местному телеканалу НТС.

Н.ВИТРЕНКО объяснила свою позицию тем, что «если в обществе 51% проголосует против повышения статуса русского языка, а 49% - „за”, то что тогда нужно: реализовав результаты референдума, отказать людям в праве на их родной язык? Конечно, этого делать нельзя. Это противоречит нормам международного права, нормам европейской демократии”.

По мнению лидера ПСПУ, необходимо начинать с внесения изменений в Конституцию Украины. По ее словам „изменения в Конституции начинаются с внесения (в Верховную Раду) законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Для принятия данного закона необходимо 226 голосов. Надо проголосовать, потом передать в Конституционный Суд. Тот делает свой вывод. И вот тогда поднимать народ, чтобы народ оказывал давление на других депутатов, чтобы депутаты из других фракций проголосовали за статус русского языка. Вот что надо делать в парламенте”.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов выступила с инициативой провести референдум на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.