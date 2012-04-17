Аваков заявил, что для фальсификации дела подделали его подпись

Об этом он заявил сегодня в ходе интернет-конференции, передают «Подробности».

"Там две подписи, на двух актах. Одна из них более-менее рядом с моей подписью. А другая - это безобразие. Эти подписи фальшивые. Я не мог подписать этого документа по многим причинам" - заявил он.

"Мне известно, что эксперты института, которые смотрели на эти подписи и должны были сделать заключение, дали предварительное заключение, что подписи не мои. После чего они были отстранены и приглашен другой эксперт, который сказал, что подпись моя, и все это было за несколько часов", - сказал А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио). 12 апреля итальянский суд освободил А.Авакова.