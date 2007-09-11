Тимошенко насобирала ведро картошки в форме сердца

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает, что природа помогает ее блоку победить на выборах.

Об этом она сказала в эфире телеканала "1+1" в понедельник, демонстрируя картофелину в форме сердца.

"Сейчас, объезжая всю страну, мне практически в каждой области дарят картофель, который сегодня рождается на украинских огородах, именно в форме сердца", - сказала Тимошенко.

"Целое маленькое ведерко у меня таких сердец. Я хочу сказать, что это свидетельствует о том, что даже природа поддерживает нашу политическую силу", - добавила она.

Украинская правда