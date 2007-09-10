Молодёжный БЮТ: студенческие профсоюзы отжили своё

Всеукраинская молодежная общественная организация «Батьківщина молода» (молодежное крыло Блока Юлии Тимошенко) требует ликвидации студенческих профсоюзных комитетов и создания независимых Студенческих советов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМОО «Батьківщина молода».

По убеждению председателя ВМОО «Батьківщина молода» Евгения СУСЛОВА, «студенческие профкомы отжили свое”. Поэтому, по его словам, представители ВМОО “готовы не словом, а делом защищать крепость студенческого братства в борьбе за свои права”. “Сталкиваясь с профкомами, студент сталкивается с хамством и непониманием. Фактически, профкомы провоцируют сегодня в вузах напряженность среди студенчества, ведь так называемые профсоюзные студенческие лидеры, в большинстве своем, боясь конкуренции, применяют всевозможные механизмы по дискредитации независимых студенческих советов, а их внимание со студенческого досуга и защиты прав переключается на внутреннюю борьбу против студентов”, - считает Е.СУСЛОВ.

При этом он допустил, «если сегодня мы поднимем вопрос о финансовой деятельности профкомов, мы сразу увидим неодобрительную позицию чиновников из Министерства образования и даже ряда политиков, которых официально поддерживает Федерация профсоюзов Украины, – куда, кстати, по своей оргструктуре и входят профкомы».