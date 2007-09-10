Социалисты спасут Партию регионов в будущем парламенте

Председатель Верховной Рады Украины 5 созыва Александр МОРОЗ прогнозирует, что после внеочередных выборов фракция социалистов в парламенте будет не меньше, а больше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил на пресс-конференции в Ривне. По его словам, «все разговоры о непрохождении социалистов в парламент и о том, что «помаранчевые» сформируют большинство, рассчитаны на простачков».

По мнению А.МОРОЗА, наличие фракции социалистов в Верховной Раде больше всего волнует Президента Украины, потому что в таком случае ему «не будет возможности формировать большинство так, как думает он и его команда». А.МОРОЗ также сказал, что присутствие в парламенте социалистов «не позволит Виктору Андреевичу (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) подмять под себя фракцию Партии регионов в вопросах как внешней, так и внутренней политики».

Говоря о проведении в конце сентября заседания Верховной Рады по вопросам госбюджета, А.МОРОЗ отметил, что такое заседание имеет упреждающий характер. По его мнению, оно необходимо для того, чтобы никто потом не мог обвинить парламент в том, что он не работал на протяжении 30 дней.

А.МОРОЗ в Ривне встретился с однопартийцами, выступил в прямом эфире облгостелерадиокомпании. А на центральной площади Независимости областного центра выступил на митинге. Послушать главного социалиста пришли несколько сотен сторонников СПУ.