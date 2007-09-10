Москаль поддерживает идею Гриценко об увольнении Кузьмука

Кандидат в депутаты от блока «Наша Украина - Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ поддерживает предложение министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО об увольнении вице-премьер-министра, генерала армии Александра КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил Украины.

«КУЗЬМУК для страны не генерал, а сбитый летчик, и Президенту необходимо рассмотреть целесообразность пребывания КУЗЬМУКА в должности в ближайшее время, пока не произошло какой-то серьезной беды», - сказал Г.МОСКАЛЬ, передают «Грани плюс».

При этом он напомнил, что именно при министре обороны А.КУЗЬМУКЕ 20 апреля 2000 года ракета, выпущенная из военного полигона, попала в жилой дом в Броварах; 4 октября 2001 года еще одна украинская ракета сбила пассажирский российский самолет ТУ-154 над Черным морем.

“Несмотря на то, что украинское правительство выплатило 7,8 млн. дол. родственникам пострадавших в авиакатастрофе, А.КУЗЬМУК продолжает настаивать, что трагедия произошла не по вине Министерства обороны Украины. А факт выплаты компенсаций был исключительно «гуманной акцией», а не признанием вины”, - добавил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября министр обороны А.ГРИЦЕНКО заявил, что будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО уволить вице-премьер-министра Украины, генерала армии Александра КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил Украины.

Он подчеркнул, что А.КУЗЬМУК, оставаясь генералом ВСУ, вместе с политической силой, в которую он входит, выступает за лишение Президента полномочий Верховного главнокомандующего, ставит под сомнение выполнение решений главы государства и голосует за такие решения правительства, которые противоречат решениям Президента.