Тимошенко: Януковичу не избежать суда

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергла слова премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о снижении уровня инвестиций во времена ее премьерства.

Об этом идет речь в комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

Пресс-служба напоминает, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ, выступая перед иностранными инвесторами, сделал два заявления: во-первых, заявил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО отправили в отставку из-за коррупции и некомпетентности; во-вторых, что во время управления Ю.ТИМОШЕНКО снизился уровень иностранных инвестиций в украинскую экономику.

В комментарии представителям средств массовой информации на этот счет Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что подобные высказывания не подобают человеку, называющему себя премьер-министром. «Я советую лидеру Партии регионов, в свободное от алтайских шаманов время сходить в библиотеку и просмотреть подшивку украинских и зарубежных газет за 2005 год. В частности, за сентябрь месяц. Из них он может узнать об истинных причинах отставки моего правительства – это борьба с коррупцией и кланами. А некомпетентность и коррумпированность – это характеристика Кабинета министров ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также опровергла слова В.ЯНУКОВИЧА о снижении уровня иностранных инвестиций. “За время моего премьерства уровень иностранных инвестиций в украинскую экономику вырос. Для этого нужно всего лишь посмотреть официальные данные Госкомстата, который непосредственно подчинен правительству”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что В.ЯНУКОВИЧ уже проиграл суд по ее иску о защите чести и достоинства, когда заявил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО спровоцировало ситуацию с повышением цен на газ в Украине. Суд доказал, что эти слова были неправдой.

Ю.ТИМОШЕНКО предупредила, что за каждое неправдивое слово в отношении нее, В.ЯНУКОВИЧ неизбежно будет отвечать в суде.