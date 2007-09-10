Добкин считает, что рейтинг НУ-НС убивает Луценко

Мэр Харькова Михаил ДОБКИН уверен, что в Харькове на досрочных парламентских выборах Партия регионов покажет еще лучший результат, чем на выборах в марте 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Киеве.

По словам мэра, город сейчас активно готовится к выборам. В частности, завершена работа по составлению списков избирателей, и все документы переданы в окружные комиссии.

М.ДОБКИН сообщил, что на сегодня проголосовать сможет 1 млн. 146 тыс. харьковчан, что на 3,5 тыс. больше, чем в марте прошлого года. Также он отметил, что в списки были внесены изменения о данных 388 тыс. избирателей. По словам М.ДОБКИНА, это дает основания утверждать, что треть избирателей полтора года назад либо не смогли проголосовать, либо имели трудности при этом.

Также М.ДОБКИН в очередной раз заверил, что городские власти делают все возможное, чтобы голосование прошло открыто и организованно. Он напомнил, что уже имел встречи с представителями официальных наблюдателей и также заверил их в этом.

Мэр Харькова напомнил, что за последнее время город посетили лидеры почти всех основных политических сил. В частности, с визитом в Харькове был Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который, по словам М.ДОБКИНА, «70% времени своего визита занимался агитацией».

М.ДОБКИН подчеркнул, что результаты выборов практически невозможно будет сфальсифицировать. Он напомнил, что в комиссиях разных уровней пропорционально представлены все основные политические силы. По его словам, процесс голосования и подсчета голосов будет открытым, а протоколы с результатами выборов должны будут подписать все члены комиссий.

М.ДОБКИН также отметил, что определенной особенностью нынешней избирательной кампании является то, что некоторые политические силы большое внимание уделяют не агитации, а контрагитации. Он привел пример, что сейчас в Харькове активно навязывается мнение о том, что Блок Юлии Тимошенко по рейтингам поддержки местных избирателей опережает Партию регионов. По словам мэра, это заявляют политологи и социологи, «которых раньше никто никогда не видел и не знал».

М.ДОБКИН считает, что такие заявления направлены на то, чтобы после оглашения результатов выборов, когда станет понятной реальная картина, заявить о фальсификациях во время выборов.

В связи с этим, М.ДОБКИН сообщил, что ведет переговоры с одной из крупнейших и наиболее авторитетных социологических служб о проведении в городе полномасштабного социологического исследования. Он сказал, что окончательная договоренность еще достигнута.

В то же время, мэр Харькова считает, что существенных изменений в результатах выборов, по сравнению с результатами голосования 2006 года, не будет. По его словам, борьба идет примерно за 3-5% голосов избирателей.

М.ДОБКИН выразил уверенность в убедительной победе Партии регионов в Харькове. «Я уверен, что Партия регионов наберет больше голосов, чем в марте 2006 года», - сказал М.ДОБКИН.

Он также считает, что рейтинг блока «Наша Украина – Народная самооборона» в Харькове будет падать, поскольку его «убивает первый номер в списке блока Юрий ЛУЦЕНКО». М.ДОБКИН уточнил, что после того, как Ю.ЛУЦЕНКО стал первым номером в списке блока, большое количество потенциальных голосов избирателей перетекли от НУ-НС к БЮТ.