Как Москаль расшифровывает аббревиатуру ”МВС”

Кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина - Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ приглашает министра внутренних дел, кандидата в депутаты от СПУ Василия ЦУШКО на теледебаты.

«Я приглашаю главу МВД на теледебаты и в ходе дискуссии намерен доказать, что одно из ключевых министерств в правительстве ЯНУКОВИЧА занимает дилетант», - сказал Г.Москаль, передают «Грани плюс».

По мнению представителя НУ-НС, в случае В.Цушко более удачной является расшифровка украинской аббревиатуры “МВС”, как министерство виноградарства и садоводства”.

Г.Москаль напомнил, что В.Цушко по образованию аграрий. «Соответственно, воров и бандитов он видел разве что в художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» или с украденным мешком свеклы у себя на хозяйстве», - добавил Г. МОСКАЛЬ.