Луценко написал открытое письмо Януковичу

Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призывает главу Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА согласиться на теледебаты с ним.

Об этом говорится в Открытом письме Ю.ЛУЦЕНКО к В.ЯНУКОВИЧУ, текст которого передан УНИАН.

“Призываю Вас, наконец, заявить о своем желании на теледебаты, где в честном диалоге мы дадим людям свое виденье состояния дел в Украине”, говорится в письме лидера НУ-НС.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, “украинский народ требует от политиков отчета о проведенной работе, особенно тех, кто находится в исполнительной власти”. “Каждый шаг правительства или парламента должен быть понятным и обоснованным. За каждое действие или бездеятельность надо нести ответственность”, - добавил он.

Однако, констатирует Ю.ЛУЦЕНКО, “на протяжении последнего времени общественность была лишена внимания правительства, которое действовало в собственных интересах, а не в интересах людей”. “Ни одного четкого и убедительного объяснения политики правительства и парламентского большинства не прозвучало. На время Вашего пребывания в должности премьер-министра таким указателем должна была бы быть, по крайней мере, Программа деятельности правительства. Ее не было”, - подчеркнул лидер НУ-НС.

Учитывая это, отмечает Ю.ЛУЦЕНКО в письме к В.ЯНУКОВИЧУ, что сегодня “Вы снова претендуете на доверие людей и руководство государством, я призываю Вас дать ответ на все вопросы, интересующие Украинский народ, а не только на те, что выгодны Вам”.

Следовательно, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, “каждый граждан стремится сегодня узнать:

- почему в несколько раз возросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги?

- почему инфляция превышает рост минимальных зарплат?

- почему растет безработица, а крупные предприятия продаются за бесценок?

- почему правительство не выполняет социальных обязательств перед собственным народом, заставляя его добиваться правды через Конституционный Суд?

- почему цена на газ будет расти и в 2008 году, а украинская газотранспортная система находится в шаге от сдачи иностранному государству?

- почему государственный долг увеличился до уровня, когда уже тяжело просчитать, какое поколение украинцев его будет отдавать?

- почему вместо конкретных предложений и программ развития экономики Вы во время избирательной кампании опять начинаете спекулировать на острых темах, ведущих к расколу страны, разжигают гражданское противостояние, отвлекая внимание избирателей от коррупционных сделок Вашего правительства с землей, государственными закупками, возмещением НДС и тому подобное?

И этот перечень актуальных вопросов тяжело исчерпать”.

Таким образом, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, “позиция Вашей политической силы лишь тогда перестанет быть флюгером-петушком, который ежедневно дезориентирует людей относительно Ваших настоящих намерений, когда Вы честно посмотрите в глаза и политическим оппонентам, и своим избирателям”.