Янукович утверждает, что не вёл секретных переговоров с Путиным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что не обсуждал с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в ходе последней встречи в Москве вопроса передачи России украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя по просьбе журналистов информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что такой разговор состоялся в ходе последней встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА на авиашоу «МАКС-2007» 21 августа.

«Это политические технологии, которые, к сожалению, используются во время избирательной кампании», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ речь шла о самолетостроении, были также обсуждены и другие экономические и торговые вопросы, которые, по его мнению, развиваются успешно. «И эту динамику необходимо как минимум сохранить, а лучше – постепенно улучшать и совершенствовать», добавил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в этом году товарооборот между Украиной и Россией ожидается на уровне 2,8 млрд. грн., что на 40% больше результата прошлого года, также ожидается, что экспорт превысит 60%.

«Мы ценим наши отношения с Россией, считаем и будем считать их стратегическими, потому что Россия не только один из крупнейших экономических партнеров, но и сосед, и корни отношений украинского и российского народов уходят в глубокую историю. Мы это ценим и будем ценить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.