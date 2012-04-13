Симоненко предлагает отказаться от профессионального парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе интернет-конференции.

«Мы предлагаем, чтобы все депутаты, которые будут избраны в октябре нынешнего года, продолжали получать заработную плату в той же кассе, в которой они получали до избрания народным депутатом. И таким образом отказаться от профессионального парламента», - сказал П.Симоненко.

По его мнению, этот шаг «народного депутата действительно сделает народным, он будет жить среди своих избирателей, а не на киевских холмах, он будет ходить по своей родной земле, видеть, как живут люди, что их волнует, а самое главное – он будет черпать все то, что ему необходимо, для определения своей позиции в парламенте во время голосования тех или иных законов».

По мнению П.Симоненко, в Киев народный депутат должен приезжать для выполнения своих обязанностей на две недели в командировку зимой, весной, летом и осенью, чтобы обсудить основные законы, которые нужны для страны, а не для олигархов. По возвращении домой, сказал П.Симоненко, народный депутат должен обсудить наработанные проекты законов с депутатами местных советов, профсоюзными организациями коллективов, которые работают на его округе, а также с простыми гражданами.

«Таким образом не надо будет тратить сотни тысяч гривень на медицинское обследование, санаторно-курортное лечение, миллионы – на строительство жилья для депутатов, на содержание автотранспорта и прочие расходы», - сказал лидер КПУ.

Он считает, что все это будет возможно только тогда, когда избиратели не будут голосовать в поддержку партий, выражающих интересы олигархов.