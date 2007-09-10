Янукович хочет быть премьером не меньше 5 лет

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ хотел бы продолжить работу в должности главы правительства после парламентских выборов 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У меня есть большое желание работать премьер-министром не менее 5 лет для того, чтобы была возможность осуществить планы, которых очень много наработано по реформированию нашего государства, и не хотелось бы, чтобы такую возможность потеряло государство и я как человек», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что следующий состав правительства будет зависеть от того, какие партии войдут в состав парламентской коалиции.

«Очень важно, чтобы правительство было командой профессионалов, и чтобы оно смогло работать не менее 5 лет, тогда будем иметь, я уверен, позитивные результаты», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что стабильность в государстве и стабильность в работе правительства является залогом решения существующих проблем в государстве.