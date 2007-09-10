Симоненко, Литвин и Тимошенко едут на бархатный сезон

Во второй половине текущей недели в Крым приедет лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО, а также лидер избирательного блока политических партий «Блок Литвина» Владимир ЛИТВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА, 14 сентября в ходе своего визита в Крым П.СИМОНЕНКО, в частности, проведет пресс-конференцию в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе избирательного блока политических партий «Блок Литвина» в АРК, В.ЛИТВИН будет находиться в Крыму 16-17 сентября. В частности, 16 сентября он проведет в центре Симферополя пресс-конференцию «на открытом воздухе». В ходе своей поездки на полуостров лидер «Блока Литвина» также встретится с избирателями.

Как сообщал УНИАН, на конец текущей недели намечен визит в Крым и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.