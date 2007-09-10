Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уходит в отпуск с 12 сентября для участия в избирательной кампании в качестве лидера Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я принял решение с этой среды идти в отпуск», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства пояснил, что участие в избирательной кампании является его обязанностью как лидера партии, и он планирует возглавить этот процесс.

В.ЯНУКОВИЧ также объяснил намерение уйти в отпуск тем, что «все важные вопросы жизнедеятельности страны взяты под контроль». «Разработаны графики отпусков министров, и отработана такая система, которая позволяет обеспечить стабильность работы правительства», - добавил он.

Глава правительства сообщил, что свою избирательную кампанию он будет проводить в регионах.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он планирует встречаться с избирателями в той форме, которая будет предложена Партией регионов.