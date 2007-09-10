Киевские регионалы наехали на Черновецкого

Киевская городская организация Партии регионов расценивает освобождение двух заместителей председателя Киевской городской госадминистрации Ивана САЛИЯ и Сергея ЗИМИНА как административное давление со стороны руководства столицы, в первую очередь Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Об этом говорится в заявлении парторганизации, текст которого передан УНИАН.

Также столичные “регионалы” решение об освобождении И.САЛИЯ и С.ЗИМИНА воспринимают как дерзкий факт использования административного ресурса в период избирательной кампании.

“Регионалы” подтверждают, что на прошлой неделе шестеро депутатов Киевсовета выразили намерение перейти во фракцию Партии регионов. Они отмечают, что такие заявления написали И.САЛИЙ и С.ЗИМИН.

“Со стороны руководства столицы сразу последовали предупреждения о возможных последствиях такого решения. В результате, 10 сентября Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ освободил их от занимаемых должностей”, - сообщается в заявлении Киевской организации Партии регионов.

Представители “регионалов” отмечают, что уже не первый раз сталкиваются с грубыми нарушениями законодательства и превышением служебных полномочий со стороны руководства столицы. При этом они напомнили, в частности, о последних инициативах мэра о запрещении агитации политических сил в столице и решения перенести заседание Киевсовета с 13 и 27 сентября на октябрь.

“Учитывая последние события, становится поняло, почему мэр и его команда так настаивали на переносе заседаний. Они знают, что фракция Партии регионов, пополнившись 6 новыми депутатами, сможет противостоять любым противозаконным решениям, которые в последнее время все чаще принимает Киевсовет”, - отмечается в заявлении “Регионов”.

В документе отмечается, что Партия регионов не стремится углублять конфронтацию, но и не собирается закрывать глаза “на подобный произвол киевской власти”.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем номере газеты “Хрещатик” (№147 (3137) сообщается, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по требованию Кабинета министров Украины подписал распоряжение об освобождении своих заместителей Ивана САЛИЯ и Сергея ЗИМИНА.