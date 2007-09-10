Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО презентовал Программу борьбы с коррупцией, разработанную этим блоком.

Как передает корреспондент УНИАН, во время этой презентации, которая проходила в Украинском доме в Киеве, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «точечные мероприятия, которые инициируют время от времени наши политические оппоненты относительно борьбы с коррупцией, не срабатывают». Поэтому, по его убеждению, отдельные мероприятия не могут дать необходимого результата, поскольку в решении вопроса борьбы с коррупцией необходим системный подход.

«Борьба с коррупцией при нынешнем правительстве – это один из видов коррупции», - заявил он.

Говоря об инициативах блока НУ-НС по данному вопросу, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что первым шагом в этом направлении будет отмена депутатской неприкосновенности, за которой последует внедрение ежегодной декларации доходов и расходов политиков, чиновников, судей, правоохранителей и членов их семей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, блок, какой он возглавляет, уже разработал и готов предоставить на рассмотрение новой Верховной Рады законопроект по данному вопросу уже в первые недели ее работы.

Кроме того, программа предусматривает создание Национального антикоррупционного бюро, которое будет бороться с коррупцией среди должностных госслужащих І-ІІІ рангов, депутатов, судей.

Вместе с тем, члены блока НУ-НС намерены уточнить функции чиновников для того, чтобы сузить «их медленную трактовку своих функций».

Говоря о борьбе с коррупцией среди судейского корпуса, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что необходимо будет создать социальный дисциплинарный орган, который проведет переаттестацию судей, которых в последующем будет предложено избирать обществам.

Также Программа борьбы с коррупцией блока НУ-НС предусматривает смену руководства МВД и Генпрокуратуры и усиление законодательного обеспечения указанных ведомств.

Комментируя указанные предложения, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что закон должен быть единым для всех, «если мы хотим иметь власть, которая служила бы народу, а не себе с первого дня».

В противном случае, по его мнению, к власти опять придут политики, которые будут служить собственным интересам.

Говоря о сроках реализации этой программы блока, Ю.ЛУЦЕНКО проинформировал, что возглавляемая им политическая сила планирует внести ее на рассмотрение ВР до конца этого года, и будет предлагать, чтобы парламент рассматривал антикоррупционную программу не отдельными статьями, а в целом принимал их в пакете.

Это, по его убеждению, «может обеспечить хорошую базу для борьбы с коррупцией уже с начала следующего года.