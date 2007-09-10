Регионалы готовят выброс компромата на лидеров БЮТ?

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Партия регионов и ее сторонники готовят выбросы компромата на лидеров Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня нашими политическими оппонентами, разными провокативными субъектами избирательного процесса готовятся выбросы компромата против ключевых должностных лиц Блока Юлии Тимошенко, который будет иметь якобы адресность из нашего избирательного блока», - сказал он.

При этом, обращаясь к БЮТ, Ю.ЛУЦЕНКО в который раз заверил, что “Наша Украина – Народная самооборона” не применяет в предвыборной борьбе “черный пиар”. «Мы не ведем никаких грязных технологий против кого-либо, и, в первую очередь, это касается нашего партнера и союзника БЮТ» - отметил он.