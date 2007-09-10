КС получил представление Ющенко

В Конституционный Суд 7 сентября поступило конституционное представление Президента Украины о соответствии Конституции (конституционности) постановления Кабинета Министров от 5 сентября № 1097 «О некоторых мероприятиях по осуществлению государственного контроля за соблюдением порядка составления общих списков избирателей», кроме пункта 9 этого постановления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

В тот же день КС также получил представление Президента относительно конституционности постановления Кабинета Министров от 4 апреля 2007 года № 611 «Об утверждении Порядка проведения в 2007 году аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами».

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат КС.