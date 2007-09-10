Регионалы ”били” Богатыреву за помаранчевых

Лидер фракции Партии регионов, координатор парламентской коалиции V созыва Раиса Богатырева на пресс-конференции в Луцке рассказала о своей позиции относительно создания широкой коалиции. «Я была бита за свою позицию, лично в Партии регионов – и внешне, и внутри, за то, что я говорила, что будущее Украины – в создании широкой коалиции. Потому что произошло так, что половина Украины поддерживает одного лидера, другая половина – другого. И если мы осознаем того, что нельзя по-живому раздирать, а нужно спрятать свои амбиции и сшивать эту территорию, ту часть, где больше всего болит, то мы будем ответственны», -заявила в Луцке 8 сентября лидер фракции Партии регионов Украины – сообщает ЗИК.

«Мы предлагали создание широкой коалиции в депутатском составе V созыва, предлагали программные идеи, которые объединяют и имеют общее значение для Украины, – как для «НУ», БЮТ, так и для Партии регионов. Потому что экономические программы были очень похожи между собой. Мы очень долго вели переговоры, и это правда. Наши сегодняшние политические оппоненты, а тогда политические силы, которые вели с нами переговоры, называли это консультациями и скрывали это от своих сторонников. Разве это была честная позиция?», – утверждает Раиса Богатырева.

По мнению Раисы Васильевны, создание широкой коалиции дало бы возможность больше не затрагивать вопросы, «которые разъединяют нацию и разъединяют политиков». «Вместо этого заняться тем, чтобы мышцы свои экономические нарастить, чтобы быть по крайней мере не слабым игроком на геополитическом пространстве – и относительно России, и относительно Европы и США. Потому что не нужно всем угодничать, нужно иметь собственную позицию, которую я называю национальным прагматизмом, и это и будет наша национальная идея», – считает Раиса Богатырева.

«И как только я это озвучила, мне сказали: «О, голубь мира появилась!», что-то там предлагает, что-то там хочет. Хотя идея была простой, и я была автором того меморандума, который мы подписали. К сожалению, так случилось, что у каждой политической силы есть более радикальные политики и более умеренные. И в то же время, по-видимому, более радикальные политики – как с одной стороны, так и из другой, взяли верх, и поэтому широкая коалиция не состоялась.», – добавила она.