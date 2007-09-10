Тимошенко советует не танцевать с бубнами и не резать салаты
11:55, 10 сентября 2007Политика
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Лидер БЮТ дала пресс-конференцию
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО советует лидерам всех политических сил вести себя адекватно во время избирательной кампании и «оставаться самими собой».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, во время нынешней избирательной кампании «вся страна развлекается», наблюдая за неадекватным поведением некоторых политиков. В частности, отметила она, некоторые из них «танцуют с бубнами, играют на гармошках или режут салаты».
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что политики должны быть одинаковыми как до проведения выборов, так и во время их.
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