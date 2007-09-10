За кого бы голосовали украинцы на президентских выборах (соцопрос)

В случае проведения президентских выборов за Виктора ЯНУКОВИЧА готова проголосовать почти треть украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Всеукраинской социологической службы, которые сегодня на пресс-конференции в Киеве презентовал генеральный директор этой службы Николай МИХАЛЬЧЕНКО.

В частности, согласно данным опроса, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 27% респондентов, за Юлию ТИМОШЕНКО – 16,5%, за Виктора ЮЩЕНКО – 15,6%, за Петра СИМОНЕНКО – 7,1%, за Владимира ЛИТВИНА – 6,5%, за Александра МОРОЗА – 4,3%, за Наталию ВИТРЕНКО - 3%, за другого кандидата - 5,3%, против всех – 6,6%, затрудняюсь ответить 6,8% украинцев.

На вопрос, какая политическая идея вам ближе, респонденты ответили следующим образом: социал-демократическая – 36,8%, национально-демократическая – 25%, коммунистическая – 1,2%, либеральная – 10,5%, христианско-демократическая – 6,3%, затрудняюсь ответить – 10%.

Опрос проводился с 31 августа по 7 сентября в 16 регионах Украины. По случайной квотной выборке с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины были опрошены 2 тыс. 482 респондента. Возможная погрешность – не более 2%.