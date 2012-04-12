ЦИК определился с избирательными участками

15:55, 12 апреля 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия приняла решение об образовании 33 тыс. 540 обычных и специальных избирательных участков на территории Украины на парламентские выборы.

Андрей Магера, Владимир Шаповал и Жанна Усенко-Черная

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение единогласно приняли 14 членов ЦИК, присутствующие на сегодняшнем заседании.

В частности из 33 тыс. 540 участков 32 тыс. 188 являются обычными, что составляет 96% от общего количества.

Согласно постановлению ЦИК, 1 тыс. 352 участка являются специальными, из них 1 тыс. 200 будут образованы в лечебных заведениях и 152 – в учреждениях пенитенциарной системы.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал, который представлял на заседании проект постановления, отметил, что на одном участке смогут проголосовать от 20 до 2500 избирателей.

В.Шаповал подчеркнул, что впервые в истории Украины количество избирателей на одном избирательном участке не будет превышать 2500 чел. По его словам, это станет залогом того, что парламентские выборы будут проходить без лишних осложнений.

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