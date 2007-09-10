Тимошенко назвала день, когда она обнародует декларацию о доходах
11:20, 10 сентября 2007Политика
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Лидер БЮТ не хочет спекуляций
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает обнародовать свою декларацию о доходах за день до проведения досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня во время пресс-конференции.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она в любом случае выполнит свое обещание относительно обнародования декларации до выборов.
В то же время она объяснила, что сделает это за день до выборов, чтобы избежать спекуляций на эту тему со стороны представителей других политических сил.
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