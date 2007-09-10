Луценко рассказал, сколько они с женой заработали в прошлом году

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО готов обнародовать свою декларацию о доходах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью на “5-м канале”.

“Мы показываем ключевую прибыль, полученную в Украине и за ее пределами. Моя совокупная прибыль в 2006 году состояла из зарплаты в 303 тыс. грн. и 50 тыс. помощи”, – сказал Ю.ЛУЦЕНКО, продемонстрировав документ, в котором указаны сведения о доходах его семьи.

Жена Ю.ЛУЦЕНКО, Ирина, получила в прошлом году прибыль от предпринимательской деятельности 382 тыс. грн. и заработной платы – 10 тыс. грн.

“Вместе мы заработали свыше 750 тыс. грн. Также Ирина имела авто “Рено”, а я – две “Газели”, которые осталась с прошлой президентской кампании. Старший сын имеет еще мотоцикл “Ямаха”, – отметил лидер НУ-НС.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что с целью предотвращения проявлений коррупции считает необходимым предусмотреть в законодательстве обязательное декларирование доходов и расходов политиков, чиновников, по крайней мере, руководящего состава, а также правоохранителей, судей и членов их семей.