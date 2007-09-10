Ривненский аэропорт не принял самолет Богатыревой

Пресс-конференция лидера фракции Партии регионов, координатора парламентской коалиции V созыва Раисы Богатыревой в Луцке 8 сентября началась с почти двухчасовым опозданием. Причиной опоздания Раиса Васильевна назвала то, что Ривненский аэропорт отказался принимать ее самолет. Об этом сообщил 10 сентября собкор ЗИКа. Извинившись перед журналистами за опоздание, Богатырева заметила, что должна была «давать круг» на львовский аэродром , потратив много драгоценного времени. Также она отметила, что не хочет политизировать ситуацию и делать на этом какой-то пиар, но факт остается фактом: эти обстоятельства внесли существенные коррективы в программу ее пребывания в Луцке.

Она вынуждена была провести пресс-конференцию в режиме «он-лайн», сведя ее лишь к ответам на поставленные вопросы. Гораздо меньше времени пришлось уделить и участникам общественного форума «Поддержи партию регионов!» в областном музыкально-драматичном театре, потому что по обеде Раису Богатыреву ожидали два прямых эфира на местном телевидении.