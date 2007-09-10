Цушко предлагает 7 антикоррупционных инициатив

Министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО предложил программу "7 антикоррупционных инициатив".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, В.ЦУШКО планирует вынести эти инициативы на рассмотрение новоизбранной Верховной Рады.

Так, В.ЦУШКО предлагает ввести специальные статьи в Уголовный Кодекс Украины об ответственности за коррупционную деятельность с четким определением объективной стороны согласно существующим преступным схемам. Общее повышение сроков лишения свободы до 15 лет с повышением нижней планки ответственности до 8 лет с конфискацией имущества для всех преступлений, связанных с коррупционной деятельностью.

Также кандидат в народные депутаты от СПУ инициирует внесение в действующее законодательство нормы о том, что государственный служащий не имеет права на протяжении трех лет после освобождения от должности осуществлять представительскую деятельность при решении органами исполнительной власти конкретных проблем, которые относились к его компетенции.

Кроме того, В.ЦУШКО предлагает внедрить законодательные нормы, регламентирующие лоббистскую деятельность, а также будут четко распределять ее легальную и преступную составляющую.

Также он считает необходимым осуществить полный переход на контрактную систему во всех органах государственной власти, что предусматривает согласие чиновника на добровольное ограничение свобод и контроля его деятельностью, финансов, телефонных разговоров.

Кроме того, В.ЦУШКО предлагает ввести норму закона, согласно которой чиновник обязан жить по адресу регистрации.

По мнению В.ЦУШКО, необходимо ввести ограничение на стоимость служебных автомобилей, приобретенных на средства государственного бюджета для госслужащих согласно их категорий.

Также В.ЦУШКО инициирует введение в законодательство определения «Коммерческий подкуп», а также уголовную ответственность за такие действия.

Комментируя свои инициативы, кандидат в народные депутаты от СПУ заявил: „Борьба с коррупцией в Украине нуждается в четких, а самое главное – конкретных антикоррупционных шагах, направленных, в первую очередь, на законодательное внедрение механизмов и санкций, что в значительной мере осложнили, а в некоторых случаях сделали невозможными коррупцию в органах государственной власти”.