Тимошенко будет бороться с бульоном

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко обещает после своей победы на выборах отдать оппозиции в лице Виктора Януковича достаточные полномочия для контроля за властью.

"Оппозиция в парламенте, которая будет состоять из Виктора Януковича и его команды, будет иметь достаточные полномочия для контроля за властью", - сказала Тимошенко, выступая перед иностранными инвесторами в Киеве.

По ее словам, оппозиция будет иметь право формировать Счетную палату.

"Мы дадим оппозиции право формировать 15 контрольных комитетов парламента и расширим их полномочия до тех пределов, которые они готовы принять", - отметила Тимошенко.

"И мы дадим им возможность привлекать к ответственности тех чиновников, которые занимаются коррупцией", - добавила она.

Лидер БЮТ высказала надежду, что оранжевые силы смогут набрать большинство в парламенте.

"Наше правительство будет самым лучшим в истории Украины", - заявила Тимошенко.

"Наша команда сформирует профессиональное правительство, где министрами будут не политики, которые иногда не имеют соответствующего образования, а будут профессиональные менеджеры высокого уровня, которые не связаны с большими бизнесами-группами Украины", - добавила она.

Тимошенко пообещала на должности премьера отменить нормативные акты, которые создают предпосылки для коррупции.

"Мы будем выяснять, какие постановления создают коррупционный бульон в Украине", - пообещал лидер БЮТ.

Украинская правда