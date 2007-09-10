«Диктат доллара» сменил «диктат темников» - АУП

В понедельник Академия украинской прессы презентует свое исследование «Политическая реклама и теленовости во время кампании досрочных выборов”. Накануне президент организации заявил „Немецкой волне”, что и в настоящее время в украинском телеэфире появляются заказные материалы о тех или других политических силах.

Президент Академии украинской прессы Валерий Иванов говорит, что ему известно о существовании так называемой «джинсы», проплаченной политической рекламы под видом обычных сюжетов в новостях. Однако, эта информация из неформальных контактов, и конкретных доказательств этому у специалиста нет. Обвинение в адрес телекомпаний уже раздавались во время предыдущей избирательной кампании 2006 года, однако, в этот раз это явление приобрело больший размах, утверждает Иванов. «Диктат доллара» сменил «диктат темников», который был во времена президентства Кучмы. В то же время, метод контент-анализа, примененный во время исследования АУП, не помогает обнаружить злоупотребление телевизионщиков. Академия установила приблизительно одинаковое присутствие в телевизионном эфире информации о трех ведущих политических силах. Вместо этого удалось обнаружить, что об одном из аутсайдеров гонки, Блоке Литвина, подается непропорционально много информации.