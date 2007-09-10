Тимошенко приедет в Керчь на День города

Об этом сообщила пресс-служба ВО в Крыму

На следующей неделе запланирован визит лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в Крым. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской республиканской организации Всеукраинского объединения «Батьківщина», лидер БЮТ 15 августа посетит Керчь. Ю.ТИМОШЕНКО в День города-героя Керчь проведет праздничный митинг. Кроме того, по информации пресс-службы крымской "Батьківщини", руководитель БЮТ планирует принять участие в торжественном спуске на воду судна.

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