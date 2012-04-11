Киев уже готовится к Дню Победы (программа празднования)

Так, согласно распоряжению, уже 25 апреля состоится тематическая встреча Героев Советского Союза, вдов Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда, которая посвящена 78-летию «Званию Героя Советского Союза».

Праздничная встреча руководства города с Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда, участниками боевых действий, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда Киева, состоится 4 мая в колонном зале КГГА.

С 5 по 12 мая в столице пройдут различные культурно-художественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В городских учреждениях культуры будут организованы концерты, творческие вечера, тематические выставки, кинопоказы и встречи с ветеранами.

Накануне праздника, в Национальном Дворце искусств «Украина» 7 мая состоится торжественный концерт Вооруженных Сил Украины при участии ветеранов войны и труда.

Утро 9 мая начнется с Ритуала Памяти - возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы, а также к памятнику героям-танкистам, стелле Победы, памятнику генералу армии Николаю Ватутину.

В День Победы на Крещатике состоится митинг-концерт «Ту славную весну не забыть вовек» с участием военного оркестра. Киевом проедет военная техника Вооруженных Сил Украины.

В тот же день, на Певческом поле состоится праздничная концертная программа при участии ветеранских художественных любительских коллективов.

В завершение праздничного действа в честь Великой Победы в 22:00 состоится фейерверк «Салют Победы».

Традиционно, в течение апреля ветераны войны, которые находятся в лечебных учреждениях города, получат поздравления и подарки от столичной власти. Продовольственные наборы получат ветераны, которые находятся в Киевском городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, госпитальном отделении Киевской городской психоневрологической больницы № 1 и госпитальных отделениях Киевских городских клинических больниц № 10, № 11. Кроме того, поздравят ветеранов, находящихся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, и мастера искусств.

Во время проведения мероприятий городская власть на должном уровне будет обеспечивать охрану общественного порядка и медицинское сопровождение. Общую координацию всех мероприятий будет осуществлять организационный комитет по подготовке и проведению общегородских мероприятий по празднованию Дня Победы, в который вошли представители практически всех структурных подразделений.