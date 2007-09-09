Луценко призвал 15 тысяч тернопольчан взяться за телефоны

Сегодня вечером в Тернополе на митинг блока лидеров блока «Наша Украина – Народная самооборона», который состоялся на Театральной площади, собралось свыше 15 тысяч сторонников этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, также отдельно на площади присутствовали около 200 сторонников Партии регионов, которые держали в руках флаги ПР. Время от времени, когда выступали лидеры блока и особенно Юрий ЛУЦЕНКО, они кричали : «Ганьба!» и скандировали “ЯНУКОВИЧ”. Также они держали плакат, на котором было написано: «Не позволим менту-стукачу врать на нашего лидера!»

Их ряд от сторонников блока “Наша Украина – Народная самооборона” отделила шеренга милиции.

Выступая на митинге, Ю.Луценко среди прочего призывал тернопольчан, имеющих родственников, знакомых, друзей в восточных и южных областях Украины, звонить по телефону им и рассказывать, что на досрочных парламентских выборах не стоит голосовать за представителей Коммунистической и Социалистической партий, поскольку те предали интересы народа.

Также обращаясь к людям, Ю.Луценко спросил: “Сколько можно делать майданов?” И сам ответил: ”Столько, сколько нужно, чтобы политики запомнили, кто действительно в доме хозяин”.