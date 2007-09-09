Скоро начнётся митинг НУ-НС в Тернополе

В Тернополе на митинг в поддержку блока “Наша Украина – Народная самооборона” собралось около 5 тысяч человек. Кроме того, пришло по меньшей мере 150 человек, одетых в ветровки с логотипами и флагами Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, они расположились по обе стороны Театрального майдана, где установили 7 своих палаток. Периодически к ним подходят сторонники “НУ – НС” и попрекают их тем, что они стоят здесь за деньги.

Рядом правопорядок караулят представители милиции.

В целом на майдане в центре Тернополя многолюдно. Сторонники блока держат флаги “Нашей Украины”, “Народной самообороны”, Народного Руха Украины, таблички с названиями районов, с которых они приехали, плакаты с надписями “Педагоги и медики Кременеччины с Президентом!”, “Бережанщина- да!”, “Теребовлянщина поддерживает Президента!”, “Курсу реформ Президента – да!”, “Зборивщина будет голосовать за блок “Наша Украина – Народная самооборона”.

Сейчас перед собравшимися выступает Александр ПОНОМАРЕВ.

Как сообщил ведущий программы, кроме обещанных на афишах Юрия ЛУЦЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО также выступят Николай КАТЕРИНЧУК, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ, Анатолий ГРИЦЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЬЮК.