Луценко объясняет, почему на этих выборах фальсификаций не будет

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что 30 сентября, в день голосования на досрочных парламентских выборах, никаких фальсификаций не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня не пресс-конференции в городе Залещики Тернопольской области.

«Я думаю, что никаких фальсификаций не будет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. По его убеждению, той «прививки», которая была сделана со стороны правоохранительных органов в 2004 году, «оказалось достаточно для исполнителей, которые получили условные сроки наказания, став исполнителями своих вождей».

«Я убежден, что извне все будет в порядке», - продолжил лидер блока НУ-НС, подчеркнув, что он надеется, что у лидеров определенных политических сил хватит ума не организовывать против самих себя провокации, чтобы таким образом привлечь к себе внимание и взбудоражить общество.

В то же время он заметил, что в избирательные штабы блока включены в качестве наблюдателей уволенные нынешним руководством МВД сотрудники милиции, которые не допустят каких-либо фальсификаций или провокаций.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что могут возникнуть определенные проблемы с внешним давлением на Центральную избирательную комиссию, членами которой являются и представители коалиции.