Мороз: Скорее всего, после 20 числа состоится заседание парламента

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ прогнозирует, что после 20 сентября в Верховной Раде состоится презентация проекта государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

А.МОРОЗ отметил, что на следующей неделе заседаний парламента не будет, поскольку, в соответствии с Бюджетным кодексом, Кабинет Министров Украины до 15 сентября должен внести проект бюджета.

«Скорее всего, после 20 числа состоится заседание парламента, где будет презентован проект бюджета на 2008 год», - сказал он.

А.МОРОЗ убежден, что заседание парламента нужно проводить, «чтобы никто не соблазнился» воспользоваться правом распустить парламент на основании того, что он не сзывает заседания на протяжении 30 дней.

Он отметил, что нельзя давать таких оснований для роспуска парламента, добавив, что в связи с этим понятна «истерия оппонентов относительно проведения сессионного заседания ВР 4 сентября».