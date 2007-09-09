Время подавать кандидатов в окружкомы и время прекращать приём

Сегодня, 9 сентября, – последний день, когда фракции, образованные в текущем созыве Верховной Рады Украины, могут подавать свои кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий.

Согласно ч.8 ст.102-2 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", это должно произойти не позже, чем за двадцать дней до дня выборов.

Как сообщалось, согласно Указу Президента Украины от 5 июня 2007 года, №497/2007, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 30 сентября.