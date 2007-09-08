Кириленко напомнил, как Янукович бил кулаком по столу

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что Партия регионов и Виктор ЯНУКОВИЧ взяли курс на резкую дестабилизацию политической ситуации в Украине. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Черновцах, во время пребывания на Буковине с членами команды первой десятки избирательного списка блока.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО отметил, что когда решением Совета национальной безопасности и обороны министры по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ и транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ отстранены от занимаемых должностей, то “правительство немедленно обязано выполнить такое решение СНБО, членом которой, кстати, является и сам премьер-министр”.

“Нежелание правительства В.ЯНУКОВИЧА выполнять решение СНБОУ по отставке министров еще раз говорит о резком настрое Партии Регионов на дестабилизацию политической ситуации в стране. Если говорить конкретнее, то на это направлены шаги по поддержке созыва нелегитимных заседаний давно распущенной Верховной Рады, сознательное невыполнение решений СНБО относительно несоответствия этих министров занимаемым должностям, а также попытка осуществить референдум по темам, которые разъединяют украинский народ. И все это делает Партия регионов”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

В то же время он сознался, что у него нет «никаких иллюзий» на счет того, что упомянутые министры подадут в отставку сами.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что полгода тому, когда был зерновой кризис, “В.ЯНУКОВИЧ бил перед телекамерами кулаком по столу и говорил, что за это должны ответить министр экономики Анатолий КИНАХ, министр АПК Юрий МЕЛЬНИК и вице-премьер Виктор СЛАУТА. Также он говорил тогда, если упомянутые министры не наведут порядок, то будут освобождены. Прошла неделя, два, месяц, второй, третий, а то тех позициях, которые были озвучении премьером никто так и не ответил”.

“Поэтому такой же подход ЯНУКОВИЧА будет и до министра МСС и министра транспорта. Поэтому нам нужно добиваться всеми доступными законными способами выполнения решений СНБО. Я думаю, что украинцы должны сделать выводы относительно таких действий партии ЯНУКОВИЧА”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

В то же время он выразил твердое убеждение, что в нынешней ситуации нет никакой целесообразности вводить в стране прямое президентское правление. “У Президента есть целый ряд конституционных полномочий, которые позволяют ему сейчас контролировать ситуацию в смысле обеспечения свободных, равноправных и честных выборов”, - сказал политик.

Вместе с тем В.КИРИЛЕНКО прибавил, что в новом парламенте политическая сила, которую он представляет, будет пересматривать полномочия Президента Украины в сторону их увеличения.

“НУ-НС" будет предлагать это сделать украинскому народу во время рассмотрения проекта новой Конституции, которое будет приниматься на всеукраинском референдуме”, - сообщил председатель политсовета блока.

По его словам, это не “будут полномочия эпохи КУЧМЫ, но это будут полномочия, которые будут позволять Президенту выполнять обязательство, предусмотренные для Главы государства в полном объеме, среди которых - обеспечение национального суверенитета, территориальной целостности, защиты прав и свобод гражданина”.

“А для этого должны быть больше подчинены Президенту правительство и правоохранительная система”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.