Тимошенко взяла ”почти сенсационное обязательство”

Блок Юлии ТИМОШЕНКО взял на себя обязательство на протяжении двух лет после прихода к власти вернуть людям все замороженные вклады бывшего Сбербанка СССР. Об этом лидер блока заявила в Херсоне во время встречи с пенсионерами.

«Мы понимаем, что это почти сенсационное обязательство, но мы берем его на себя, потому что на протяжении последнего полгода наша команда проводила анализ и расчеты всех возможностей страны, источников, где можно взять ресурсы для возобновления справедливости относительно вкладчиков, которые потеряли свои сбережения в Сбербанке», - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО пресс-служба БЮТ.

Она также отметила, что БЮТ берет на себя это обязательство абсолютно сознательно, понимая, что на этих досрочных выборах «блок имеет все возможности победить и прийти к власти».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это обязательство «имеет под собой очень основательный экономический и финансовый расчет, который учитывает все факторы, которые не допустят инфляцию».

«У нас в стране почему-то считается святым долг государства перед корпорациями, но не перед народом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, назвав такое отношение к народу «политическим свинством».