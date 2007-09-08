Луценко: Богачук должен был бы знать, что я не агент Кремля

Лидер блока «Наша Украина – Наша самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО называет абсурдными обвинения социалиста Василия БОГАЧУКА в получении «взятки» в виде ценных часов от министра внутренних дел России Рашида НУРГАЛИЕВА во время пребывания в должности руководителя украинского МВД.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН, находясь в рамках предвыборного тура в городе Новоднестровск Черновицкой области.

В частности, комментируя предположение В.БОГАЧУКА, что Р.НУРГАЛИЕВ подарил ему ценные часы в качестве платы за незаконные действия в интересах России, Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Кто-кто, а юрист по специальности В.БОГАЧУК должен был бы понимать полную клоунаду своих заявлений и действий. Столько, сколько Василий знает меня, то должен был бы знать, что я не агент Кремля», - сказал лидер НУ-НС.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, такие заявления социалисты делают из-за того, что их партия сегодня «в полной агонии, поэтому они прибегают к абсолютно, честно говоря, неразумным шагам».

Как сообщал УНИАН, 7 сентября народный депутат V созыва от СПУ В.БОГАЧУК обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой проверить законность получения ценных подарков лидером блока НУ-НС во время его пребывания в должности министра внутренних дел.

В письме В.БОГАЧУКА говорится, что в СМИ было распространено сообщение о том, что Ю.ЛУЦЕНКО заявил через своего пресс-секретаря о получении во время пребывания в должности министра подарка от министра внутренних дел РФ Р.НУРГАЛИЕВА в виде часов фирмы Breget стоимостью 12 тысяч евро, а также аналогичных подарков от представителей других государств.

В.БОГАЧУК отмечал, что принятие ценных подарков чиновником нарушает действующее законодательство.

Член СПУ предположил, что «ценный подарок был платой за незаконные действия Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел Украины в интересах иностранного государства – Российской Федерации, в случае чего действия бывшего министра следует рассматривать как получение взятки – преступление, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение), или даже шпионаж (ст.111 Уголовного кодекса Украины)».

Еще раньше, 17 августа, пресс-секретарь лидера НУ-НС Инна КИСИЛЬ заявила, что ценные часы фирмы Breget стоимостью 12 тыс. евро подарил министр внутренних дел России Р.НУРГАЛИЕВ во время празднования Дня российской милиции.

Она также сообщила, что у Ю.ЛУЦЕНКО есть и другие часы, которые он получил в подарок от бывших коллег – министров внутренних дел Грузии и Армении.