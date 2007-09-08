Кириленко обратился с призывом к Партии регионов

Лидер блока «Наша Украина- Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что за проведение на государственные средства общего депутатского собрания «бывшей коалиции нелегитимной Верховной Рады» кому-то придется отвечать. Об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах в субботу.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.КИРИЛЕНКО напомнил, что парламент V созыва окончательно распущен Президентом на основании того, что он не имел 300 депутатов и был неполномочным. «Поэтому сзывать собрание, или общее собрания депутатов бывшей правящей коалиции не было смысла, поскольку решения этих общих собраний не могут иметь никаких правовых последствий», - отметил председатель политсовета блока.

По его словам, обычно, можно сзывать депутатов в своих партийных офисах – Партии регионов, СПУ или КПУ, однако за партийные деньги. Поэтому блок «НУ-НС» выражает протест, что на «нелегитимное заседание Верховной Рады потрачены большие бюджетные деньги не по целевому назначению».

В.КИРИЛЕНКО призвал Партию регионов, «если она действительно за отмену неприкосновенности, в первый же день работы новой Верховной Рады проголосовать в поименном режиме за законопроект «НУ-НС» об отмене депутатской неприкосновенности, льгот и привилегий.

«В тот же день Президент ЮЩЕНКО подпишет этот закон и таким образом этот вопрос будет решен раз и навсегда. Тогда это точно будет выполнение обязательств, взятых перед избирателями, а не лишь творение политической шумихи вокруг темы, которая раньше была и остается им чуждой, но резонансная и поэтому Партия регионов взяла ее также на вооружение ”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.