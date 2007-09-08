Тимошенко заявляет, что ее самолет не пускали в херсонский аэропорт

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее самолет не пускали в аэропорт Херсона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время брифинга в Херсоне.

«Наш самолет не пускали. Почему-то власть думает, если она будет не давать нам помещения, не пускать в аэропорт, это что-то изменит в другую сторону. Они лишь демонстрируют обществу, что наша политическая сила крайне опасна для них в плане наведения порядка. Досадно, что у нас сегодня во власти еще работают люди с таким минимальным размером интеллекта. Именно такие люди закрывают аэропорты и мешают нам встречаться с людьми» - просуммировала лидер БЮТ.

Проблемы с приемом самолета в херсонском аэропорту подтвердил и один с организаторов визита лидера БЮТ в Херсонскую область, депутат Верховной Рады V созыва. Юрий ОДАРЧЕНКО. Однако сообщить детали инцидента он отказался.