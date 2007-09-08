Тарасюк выдал прогноз на выборы

Председатель Народного Руха Украины, член Политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Борис ТАРАСЮК убежден, что НУ-НС и Блок Юлии Тимошенко наберут достаточное количество голосов избирателей для создания в новом парламенте демократической коалиции.

Как сообщается на сайте НРУ, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной 18-летию основания партии.

«Рейтинг блока «Наша Украина – Народная самооборона» является стабильным – около 17%. Все расставит на свои места избиратель. Только выборы покажут, у кого будет какой рейтинг, кто сколько процентов наберет. БЮТ является нашими партнерами. С БЮТ мы намерены создать коалицию большинства, с БЮТ мы намерены образовать правительство. Это наш объективный партнер. Мы не пытаемся за счет друг друга увеличивать свой рейтинг. Мы пытаемся вместе получить большинство голосов в Верховной Раде», - отметил Б.ТАРАСЮК.

«Прогноз – дело неблагодарное, но я пытаюсь делать прогнозы всегда. Мой прогноз всегда базируется на объективных данных. Я прогнозирую победу демократических сил в составе двух блоков «Нашей Украины – Народной самообороны» и БЮТ. Мои прогнозы базируются на результатах выборов в прошлом году, которые подтвердили, что победу одержали демократические силы», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о создании единой национально-демократической партии, Б.ТАРАСЮК сказал: «Сейчас ни у одной политической партии во время избирательной кампании нет сил, возможностей, да и не это является приоритетом, сидеть и дискутировать о единой национально-демократической партии. Очевидно, объективно этот процесс начнется после выборов. Мы поставили цель провести съезд Народного Руха Украины для того, чтобы принять решение о создании единой национально-демократической партии. Народный Рух Украины и Украинская народная партия были единственными среди участников блока демократических сил, которые сформулировали свои принципы о том, какой должна быть программа будущей национально-демократической партии. Наши предложения – на столе у наших партнеров. Мы ждем того времени, когда мы сядем за стол переговоров и будем дискутировать по вопросам программы и устава будущей национально-демократической партии».