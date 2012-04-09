У Тимошенко говорят: письмо харьковских медиков возрождает традиции 37-го года

В партии «Батькивщина» расценивают обращение харьковских медиков как проявление тоталитарного режима.

Как отмечается в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы «Батькивщины», коллективное письмо харьковских медиков возрождает «традиции 37-го года».

«Куцой фантазии действующей власти хватает только на копирование методов, апробированных Сталиным во времена террора», - считают в «Батькивщине».

Как сказано в заявлении, логическим продолжением таких действий власти могут стать другие абсурдные шаги: «Следующим появится письмо от работников пищевой промышленности с рассказами о том, что еда в украинских столовых самая вкусная и самая полезная. Адресат – ВОЗ. Дальше нужно написать в ООН об исключительной чистоте постельного белья от имени коллективов банно-стиральных комбинатов. Ну и, наконец, металлурги должны обязательно сообщить ВТО, что украинские решетки – самые прочные в мире».

«Почтенные академики и седовласые член-корреспонденты, что вдруг произошло в вашей жизни, что вы собрались вместе и родили гениальное письмо с коллективным «одобрямсом»? Что это за таинственная инициативная группа, участников которой никто из вас не может назвать? И откуда такой глобальный размах в списке адресатов? Разве писать письма на европейские структуры – привычное для вас дело?», - спросили в партии «Батькивщина».

«Представителям такой благородной профессии, а тем более с солидными научными званиями должно быть элементарно стыдно танцевать под дудку режима, возглавляемого ограниченными и аморальными людьми», - обращаются к врачам авторы заявления.

«История должна научить вас, что те, кто подписывал коллективные письма в 37-ом, уже в 38-ом садились по доносам своих же коллег», - говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, медики Харьковской области расценивают отказ экс-премьер-министра Юлии Тимошенко лечиться в отечественном медицинском учреждении как недальновидность и пренебрежение своим здоровьем. Соответствующее обращение 20 медицинских специалистов Харьковщины было направлено вице-премьер-министру – министру здравоохранения Раисе Богатыревой, министру иностранных дел Константину Грищенко, в Европейский суд по правам человека и самой Ю.Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова.

6 апреля Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от созданных для нее специальных условий в больнице «Укрзализница» в Харькове.

Перед этим, 4 апреля, первый заместитель министра здравоохранения, глава международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сказала, что Ю.Тимошенко подтвердила желание лечиться в медицинском стационаре за пределами исправительного учреждения, но еще не дала согласия на госпитализацию в центральную клиническую больницу «Укрзализницы» в Харькове.

Р.Моисеенко заметила, что экс-премьер определится с возможностью госпитализации в больницу «Укрзализницы» после того, как это учреждение оценят немецкие медики, которые проводили ее осмотр, и после консультаций с защитниками.

4 апреля МИД пригласило в Украину немецких врачей оценить медучреждение, куда планируется направить Ю.Тимошенко.

5 апреля Министерство иностранных дел получило подтверждение, что немецкие врачи смогут на будущей неделе приехать в Украину.