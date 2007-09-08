Тимошенко угрожает отобрать в Ахметова «Днепроэнерго»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает повернуть в государственную собственность компанию «Днепроэнерго».

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом говорится в статье лидера БЮТ, опубликованной в еженедельнике «Корреспондент».

«История махинаций с "Днепроэнерго", 40% акций которого теперь контролирует АХМЕТОВ, - это классическая схема, уже не раз обкатанная властью. Сначала предприятие доводится до банкротства, затем появляется "добрый" кредитор (в данном случае - предприятия Рината АХМЕТОВА), которому и достается впоследствии лакомый стратегический объект», - пишет лидер БЮТ.

«Теперь АХМЕТОВ будет решать, какую цену выставить на киловатты электроэнергии для населения. Чем быстрее крутятся электрические счетчики, тем стремительнее улучшается жизнь “регионала”, который контролирует крупнейшую генерирующую компанию на востоке страны», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ подчеркнула, что реальная стоимость "Днепроэнерго", по прогнозам экспертов, составляет 10 млрд. грн.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, приватизация "Днепроэнерго" достаточно ярко характеризует действия команды Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Видимо, не даром Forbes написал, что за время хозяйствования ЯНУКОВИЧА бизнес-круги, близкие к правительству, увеличили свои оборот на 17 млрд. долларов. По крайней мере, теперь понятно, у кого именно произошло «улучшение жизни уже сегодня», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” (№33 за 8 сентября 2007 года) мажоритарный владелец Донбассовской топливно-энергетической компании (ДТЭК), которая открыто выступила инвестором санации ОАО «Днепроэнерго», Ринат АХМЕТОВ заявил о беспочвенности обвинений в непрозрачности проведения санации предприятия.

Справка УНИАН. Акционеры ОАО «Днепроэнерго» на своем собрании 27 августа решили увеличить уставный фонд на 52,07% или на 51 млн. 85,85 тыс. грн. - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (учредителями являются ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», подконтрольные ООО «ДТЭК»). Увеличение уставного фонда состоится путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. После увеличения уставный фонд компании будет разделен на 5 млн. 967 тыс. 432 акции номиналом 25 грн.

В результате дополнительной эмиссии, ООО «Донбассовская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидирует 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго».

В частности ООО «Инвестиционное общество», учредителями которого являются подконтрольные ДТЭК компании - ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», получит контроль над 34,243% акций (2 млн. 43 тыс. 434 шт.), а аффиллированная с ДТЭК кипрская компания DTEK Holdings Limited уменьшит свою долю с 15,262% до 10,036% (598 тыс. 895 шт. акций).

Государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» уменьшит свою долю в уставном фонде с 76,04% до 50,000% (2 млн. 983 тыс. 717 шт. акций). Еще 5,72% акций (341 тыс. 386 шт.) ОАО «Днепроэнерго» останутся под контролем других миноритарных акционеров общества.

ОАО «Днепроэнерго» - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.