Главных тюремщиков зовут в Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

По его словам, в пятницу «с 10 до 11 часов, а если нужно, и больше» в ВР будут приглашены члены правительства и руководство пенитенциарной системы, которое не входит в состав правительства, для ответов на вопросы народных депутатов.

В.Литвин отметил, что ситуация, в частности, в СИЗО с содержанием людей - «это пятно, мягко говоря, на Украине, в первую очередь, на тех, кто несет за это ответственность».

Как сообщил В.Литвин, он поручил двум профильным комитетам ВР формализовать все предложения по этому вопросу, в частности, относительно необходимости внесения изменений в государственный бюджет и выделения соответствующих средств для улучшения ситуации в пенитенциарной системе.

Он напомнил, что некоторые народные депутаты предлагают просмотреть фильм журналиста телеканала ТВі Константина Усова «Лукьяновка. Тюрьма номер 1» об ужасных условиях пребывания там арестованных (УНИАН: речь идет о предложении депутата Юрия Стеця).

Как сказал В.Литвин, он не будет «лично возражать против этого».

По словам В.Литвина, по этому вопросу должен определиться парламент, но те народные депутаты, которые чувствуют свою ответственность, которые понимают данную проблему, уже посмотрели этот фильм.