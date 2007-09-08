Луценко нашел еще один аргумент не в пользу Януковича

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что Украина вместе с привлечением иностранных инвестиций должна завершить строительство Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, которая находится на границе Винницкой и Черновицкой областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в г. Новоднестровск во время посещения строительства объекта.

«Думаю, наша политическая сила возьмет на себя ответственность за завершение работ и пуска первой очереди (ГАЭС). Я уверен, что в следующем году мы должны предусмотреть в бюджете, по разным оценкам, от 500 до 700 млн. грн. для запуска первой очереди. Это абсолютно приемлемая сумма», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, ГАЭС – «это чрезвычайно привлекательный проект, который хотят искусственно остановить, чтобы потом продать определенным структурам».

Продолжая тему финансирования недостроенной гидроэлектростанции, он отметил, что, начиная с прошлого года, в этом году и следующего в настоящее время действующее правительство не предусмотрело выделения средств на достройку Днестровской ГАЭС. По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, это свидетельствует о безответственности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что европейские инвесторы заинтересованы во вложении средств в достройку Днестровской ГАЭС. «Но со времен Л.КУЧМЫ никто их не допускал к этому», - сказал он.

По его убеждению, после запуска первой очереди Днестровской ГАЭС Украина должна создать для окончательного завершения ее строительства консорциум, в который войдут европейские инвесторы.

«Речь не идет о том, что это какой-то региональный объект. Это объект украинского значения», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Днестровская ГАЭС» (г. Новоднестровск, Черновицкой области, река Днестр) входит в целостный каскад с Днестровской ГЭС.

Сначала сдача в эксплуатацию 1-го гидроагрегата Днестровской ГАЭС (всего в действие должны запустить 7 таких механизмов) планировалась еще в 1996 году, но из-за резкоего уменьшения финансирования после распада СССР темпы строительства значительно снизились, а затем практически прекратились.

На 1 января 2007 года строительная готовность первого агрегата Днестровской ГАЭС составляла 79%. На сегодня на строительстве первого агрегата освоено 1 млрд. 375 млн. грн. Суммарная мощность оборотных агрегатов ГАЭС составит 2800 Мвт.

Минимальный объем средств, который необходимо освоить в 2007 году для введения в эксплуатацию первого агрегата Днестровской ГАЭС, – 825 млн. 685 тыс. грн. Финансирование работ проводится за счет целевой надбавки к тарифу – 175 млн. 682 тыс. грн. и за счет инвестиционного кредита - 650 млн. грн.

Запуск первого агрегата Днестровской ГАЭС запланирован на декабря 2007 года.

С 1 июня текущего года управление строительством Днестровской ГАЭС передано от ОАО «Укргидроэнерго» ОАО «Днестровская ГАЭС».