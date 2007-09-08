Тимошенко обещает пенсионерам курорты и путешествия

Блок Юлии Тимошенко берет на себя обязательство обеспечить пенсии на уровне средней заработной платы, которую человек получал до выхода на пенсию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявила лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО во время поездки в Херсон.

Она сообщила, что планируется ввести механизм накопления пенсионных средств на личном счете человека в течение всей жизни, а неиспользованные пенсионные деньги будут унаследоваться.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что ситуация, когда проработав всю жизнь, человек выходит на пенсию, и имеет, например, 40% т зарплаты, является недопустимой.

«Непонятно, почему человек должен жить в 3-4 раза хуже чем тогда, когда он работал», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, когда в других государствах люди идут на пенсию, в них появляется возможность ездить на курорты, путешествовать и отдыхать.

«Установление пенсии на уровне средней заработной платы – это дело достоинства и чести государства», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с пенсионерами в Херсоне.