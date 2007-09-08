Мороз поедет в Почаевскую Лавру
14:56, 08 сентября 2007Политика
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Планы политика на 10 сентября
Председатель Верховной Рады V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ в понедельник, 10 сентября, будет находиться с рабочей поездкой в Ривненской и Тернопольской областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского парламента, программой пребывания предусмотрено участие А.МОРОЗА в торжествах в Почаевской Лавре, встрече с жителями областей, возложение цветов к памятнику Т.Г.Шевченко.
Также А.МОРОЗ даст пресс-конференцию для представителей центральных и местных СМИ и сделает запись для Ривненской государственной телерадиокомпании.
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