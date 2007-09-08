Посол США встретился с главой ЦИК

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям ТЕЙЛОР обеспокоен нечеткой законодательной урегулированностью процедуры голосования на дому и участием в выборах граждан, которые пересекают границу.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, об этом он заявил на встрече с председателем ЦИК Владимиром ШАПОВАЛОМ. Во встрече также принимал участие второй секретарь Посольства США в Украине Кейтлин ТУРНАЖИОЛУ.

В.ТЕЙЛОР отметил, что с интересом следит за ходом избирательного процесса по проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, дал высокую оценку своевременному осуществлению и надлежащему организационному уровню многих избирательных процедур, которые выполнены Комиссией.

В то же время он выразил обеспокоенность тем, что отдельные вопросы, касающиеся обеспечения прав граждан на свободный выбор нельзя считать четко отрегулированными. В частности это касается возможности голосования за пределами избирательного участка тех избирателей, которые временно не могут самостоятельно передвигаться.

В.ШАПОВАЛ отметил по затронутой проблеме, что законодатели именно что касается внеочередных выборов внесли изменения, которыми отменили необходимость подавать в участковую комиссию вместе с заявлением о голосовании на дому медицинское заключение о состоянии здоровья таких заявителей. Комиссия не может превысить свои полномочия и творить нормы закона. В ее функциях – предоставить соответствующие разъяснения, и ЦИК это сделает, заверил руководитель Центризбиркома, но эти разъяснения не заменят Закон. И саму проблему они также не снимут, поскольку возможность не предоставлять подтверждающий документ о состоянии здоровья может привести к большому количеству подобных заявлений, не всегда обоснованных, а участковые комиссии не смогут отследить все случаи.

По этому поводу В.ТЕЙЛОР сообщил, что намерен дать публичную оценку этой проблеме, привлечь к ней внимание широкой международной общественности. По его мнению, любые действия, которые могут помешать гражданам сделать свой выбор или же исказить такой выбор, манипулируя нормами законодательства, являются недопустимыми и не способствуют демократизации общества.

Стороны также обсудили вопрос реализации избирательных прав теми гражданами, которые временно выехали за пределы Украины и возвращаются лишь за несколько дней до дня голосования. Председатель Центризбиркома отметил, что достаточно сложно будет возобновить данные о себе в избирательных списках на участках тем избирателям, которые вернулись на родину за три и меньше дней до дня голосования. Он надеется, что решить эти проблемы поможет своевременное решение Конституционного Суда Украины, куда обратился Президент Украины с просьбой дать оценку конституционности отмеченной нормы.